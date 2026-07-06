Verdachte (23) in grote kinderporno- en sextortionzaak aangehouden, blijft in voorarrest

De politie heeft vrijdag 3 juli een 23-jarige man uit de gemeente Zwijndrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van het vervaardigen en bezit van kinderporno. Hij wordt ook verdacht van sextortion: het online seksueel afpersen van slachtoffers. In dit geval van minderjarige meisjes en jonge vrouwen. De man is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hem in bewaring heeft gesteld.

De politie startte het onderzoek naar aanleiding van een tip uit het buitenland. Op telefoons van verdachte werd een grote hoeveelheid aan foto- en videomateriaal gevonden, net als chatgesprekken. Daaruit is het vermoeden ontstaan dat slachtoffers hem naaktbeelden stuurden, waarna hij hen chanteerde en onder druk zet om vergaande handelingen bij zichzelf te verrichten. Politie en Openbaar Ministerie denken dat een groot aantal meisjes slachtoffer zijn geworden, in Nederland en het buitenland.

Slachtoffer geworden?

Sextortion is online chantage met naaktbeelden van het slachtoffer. De afperser wil in ruil hiervoor geld of juist meer seksueel getinte foto’s of video’s van het slachtoffer.

Ben je slachtoffer van sextortion: weet dat het niet jouw schuld is! Het gevoel dat je alleen op de wereld bent, stress en geen uitweg meer zien; dat is wat slachtoffers van online seksueel misbruik vaak ervaren. Je kan je schuldig voelen en/of schamen. Dat betekent niet dat je ook schuldig bent. Integendeel, degene die dit doet zit fout. Als je slachtoffer bent geworden, sta je er niet alleen voor. Afpersing en afdreiging zijn strafbaar en je kan aangifte doen.