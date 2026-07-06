Jongen (17) zonder fietsverlichting loopt tegen de lamp, vuurwapen in nektasje gevonden

Politiemensen zagen donderdagavond 2 juli omstreeks 23.40 uur een jongeman fietsen op de Maasstraat. 'Omdat het donker was en de fietser geen verlichting voerde gaven zij de fietser een stopteken om hem te bekeuren', zo meldt de politie vandaag.

Vuurwapen in nektasje

'De politie vroeg van de fietser een identiteitsbewijs ter inzage om zijn identiteit te controleren. Deze kon hij de politie niet tonen. De politie heeft hem vervolgens gefouilleerd. In een nektasje trof de politie een vuurwapen aan', aldus de politie.

Aanhouding

De verdachte, een 17-jarige jongeman uit Den Helder, is hierop aangehouden en wordt vandaag, maandag 6 juli, aan de rechter-commissaris voorgeleid.