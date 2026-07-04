A44 weer volledig open na vervanging Lisserwegviaduct

Rijkswaterstaat heeft zaterdagochtend de A44 weer volledig opengesteld voor verkeer. 'Met de openstelling richting Den Haag zijn de werkzaamheden aan het nieuwe Lisserwegviaduct afgerond en is de snelweg weer in beide richtingen beschikbaar voor verkeer. De extra drukte in de spits van de afgelopen weken op de omleidingsroute A4 zal daarmee weer afnemen', zo meldt Rijkswaterstaat vandaag.

90 jaar oud

Het bijna 90 jaar oude Lisserwegviaduct is de afgelopen weken vervangen door een nieuw, toekomstbestendig viaduct. Daarbij is gebruikgemaakt van een bijzondere bouwmethode waarbij de nieuwe fundering onder het oude (nog in gebruik zijnde) viaduct is aangebracht, het oude viaduct vervolgens in zijn geheel uit de A44 werd gereden en het nieuwe viaduct in korte tijd opgebouwd kon worden. Dankzij een zorgvuldige voorbereiding en de inzet van vele medewerkers konden we deze belangrijke vernieuwingsslag in lastige omstandigheden in korte tijd realiseren.

Breder en lager

Het nieuwe viaduct is breder en lager aangelegd dan het oude viaduct. Daarmee verdwijnt de zogenoemde 'kattenrug' uit de A44. Dit zorgt voor een beter overzicht voor weggebruikers en draagt bij aan een veiliger verkeerssituatie.

Onderdoorgang open: september 2026

De onderdoorgang voor lokaal verkeer onder het viaduct is nog niet open. Om aan te sluiten op de nieuwe situatie wordt de weg onder het viaduct de komende periode verlaagd, zodat de doorrijhoogte hetzelfde blijft onder het verlaagde nieuwe viaduct. Naar verwachting kan de onderdoorgang begin september weer worden opengesteld voor verkeer.

Vernieuwing A44

De vervanging van het Lisserwegviaduct is de eerste stap binnen de grootschalige vernieuwing van de A44. In de komende jaren vernieuwt Rijkswaterstaat ook het Hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorviaduct bij Sassenheim.