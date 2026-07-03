Warm weekend met vooral zaterdag zon

Na een aantal weekenden met meerdere stevige onweerssituaties verloopt het komende weekend in Nederland een stuk rustiger. Zaterdag temperaturen van 20 tot 27 graden, terwijl zondag iets meer bewolking en lokaal een bui brengt. Dit zegt Weeronline.

Warm met vooral in het zuiden zon

In het midden en zuiden begint de dag vrij zonnig. Over het noorden trekt meer bewolking, maar op een lokaal spatje regen na blijft het droog. Er ontstaan steeds meer stapelwolken en in de middag schijnt af en toe de zon. In het zuiden is het wat zonniger. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige wind uit westelijke richtingen, waardoor de temperatuurverschillen groot zijn. Zo wordt het aan zee en in het uiterste noorden ongeveer 20 graden. In het midden van het land is het 23-24 graden en in het zuidoosten is het 25 tot 27 graden.

In de avond en in de nacht naar zondag trekken wolkenvelden over het land en valt lokaal een beetje regen.

Zondag meer bewolking en lokaal een bui

De temperatuur valt met 20 tot 25 graden iets later uit, maar voor de tijd van het jaar zijn dit hele normale waarden. Daarnaast komt er wat meer bewolking voor en zo nu en dan schijnt de zon. Lokaal valt een enkele bui, maar een groot deel van de tijd is het droog. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het westen tot noordwesten.

Later in de week warmer

De week begint wisselvallig met wolkenvelden, tussendoor zon en soms enkele buien. Maandag is het in het zuidoosten wat warmer en kan het als de zon wat langer schijnt 27 of 28 graden worden. Dinsdag ligt de middagtemperatuur waarschijnlijk tussen 19 graden op de Wadden en 25 graden in het zuidoosten. Halverwege de week wordt het zonniger en blijft het droog. De temperatuur gaat dan omhoog en later in de week wordt het op grote schaal zomers warm met 24 tot 29 graden. Het zuidoosten maakt kans op een tropische 30 graden.