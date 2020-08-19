Twee Amsterdamse juweliers doelwit: een van explosie en ander overvallen

Vanmorgen stormden er plots drie personen naar binnen bij een juwelier aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Ze bedreigden de winkelmedewerker en gingen er daarna met een onbekende buit vandoor. 'Eerder die ochtend ging er bij een andere juwelier aan het Buikslotermeerplein al een explosief af. De recherche doet onderzoek naar beide zaken', zo meldt de politie vandaag.

Gewapende overval

Om 10.30 uur komt de melding van de gewapende overval in Amsterdam-Nieuw West binnen. Zo snel als de overvallers kwamen, zijn ze ook weer verdwenen. Wanneer de politie ter plaatse komt zijn er drie verdachten vandoor gegaan, één op een scooter, één lopend en één op een fatbike. De politie start direct een onderzoek en kijkt onder andere camerabeelden uit en spreekt met getuigen. Daaruit blijkt dat er nog een vierde persoon bij de overval betrokken is. Een 16-jarig meisje, dat zich nog in de buurt bevond, is aangehouden en haar rol wordt onderzocht.

Explosie bij juwelier Buikslotermeerplein

Eerder vandaag was ook een andere juwelier, aan de andere kant van de stad, doelwit. Rond 5.00 uur wordt bij een juwelier aan het Buikslotermeerplein (Noord) een explosief tot ontploffing gebracht. Door de kracht van de explosie raken zowel het bedrijfspand als omliggende panden beschadigd. Twee mannen vluchten vervolgens samen op één scooter. Zij droegen donkere hoodies en hadden een grote, kleurrijke boodschappentas bij zich. Het tweetal reed weg in de richting van het Dollarpad.