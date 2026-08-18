Buschauffeur zwaar mishandeld, politie pakt een verdachte op

Een buschauffeur van een Arriva bus is gistermiddag op 17 augustus rond 16:10 uur zwaargewond geraakt in het Limburgse Eijsden nadat hij door twee personen werd mishandeld. 'Een van de verdachten is aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Niet betalen

Bij een bushalte aan het Veldje in Eijsden wilden gistermiddag twee personen instappen zonder hierbij op de gebruikelijke wijze in te checken. Nadat zij hierop waren aangesproken door de buschauffeur ontstond er een woordenwisseling.

Geschopt en geslagen

Omdat beide personen weigerden te betalen voor de rit wilde de buschauffeur hen niet meenemen. Bij het uitstappen om ze allebei uit de bus te verwijderen, werd hij ten val gebracht. Daarna werd hij buiten de bus geschopt en geslagen.

Op de vlucht

Na de mishandeling sloegen de beide verdachten op de vlucht. Door politieagenten die ter plaatse kwamen, is meteen een onderzoek ingesteld. Na een achtervolging te voet kon één verdachte even later worden aangehouden. Het gaat om een minderjarige man uit België. De politie is op zoek naar de tweede verdachte.

Ambulance

De buschauffeur is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Getuigen zijn gehoord en camerabeelden zijn bekeken. Het onderzoek loopt.