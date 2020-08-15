Politie op zoek naar drie verdachten na woningoverval in Landgraaf

De politie trof vrijdagavond 14 augustus rond 22:45 uur in het Limburgse Landgraaf een auto aan die eerder op die avond gestolen was bij een woningoverval in de H. Roland Holststraat in Landgraaf. Dit meldt de politie vandaag.

Verdachten vertrokken in bestelbus

Tijdens deze woningoverval waren er twee personen in het huis aanwezig. Deze zijn bedreigd door drie verdachten. Het is nog onbekend wat er precies is buitgemaakt. De verdachten vertrokken in een bestelbus in onbekende richting. De politie is onderzoek gestart en kijkt camerabeelden uit.