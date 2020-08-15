Motorcrosser ernstig gewond in Drouwenermond

Rond half negen vrijdagavond werden hulpdiensten waaronder de traumahelikopter opgeroepen voor naar het zich laat aanzien een ernstig ongeval met een motorcrosser op een terrein waar een evenement plaatsvond.

Traumahelikopter

Volgens getuigen wilde de motorcrosser over een schans springen maar kwam daarna verkeerd terecht. Politie, ambulance en de traumahelikopter werden ingezet. Na een langdurige stabilisatie is het slachtoffer onder prio 1 overgebracht naar het UMCG in Groningen.