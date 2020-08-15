zaterdag, 15. augustus 2026 - 12:40 Update: 15-08-2026 13:22
Motorcrosser ernstig gewond in Drouwenermond
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Drouwenermond
Rond half negen vrijdagavond werden hulpdiensten waaronder de traumahelikopter opgeroepen voor naar het zich laat aanzien een ernstig ongeval met een motorcrosser op een terrein waar een evenement plaatsvond.
Traumahelikopter
Volgens getuigen wilde de motorcrosser over een schans springen maar kwam daarna verkeerd terecht. Politie, ambulance en de traumahelikopter werden ingezet. Na een langdurige stabilisatie is het slachtoffer onder prio 1 overgebracht naar het UMCG in Groningen.