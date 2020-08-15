Beperking recreatievaart Tsjerk Hiddessluizen Harlingen vanwege aanhoudende droogte

In verband met de aanhoudende droogte en de daarmee samenhangende waterbesparingsmaatregelen ter beperking van de verzilting, geldt vanaf maandag 17 augustus voor de Tsjerk Hiddesluizen te Harlingen een beperking van het schutregime voor de recreatievaart. Dit meldt de provincie Friesland.

De recreatievaart wordt uitsluitend geschut:

- Bij kentering, vanaf 20 cm boven tot 20 cm onder kanaalpeil (-0,52 m. NAP)

- Tijdens eb kan de recreatievaart voor de stroom en tegen de stroom de sluizen passeren. Als passeren tegen de stroom in niet mogelijk is, geldt een stremming tot de volgende kentering.

Voor het bepalen van de betreffende tijdstippen kan gebruik worden gemaakt van de getijdentabel voor Harlingen voor de aankomende week.

Getijdentabel

De actuele getijdentabel voor Harlingen, Waddenzee is daarnaast te raadplegen via Rijkswaterstaat Waterinfo, zie: Harlingen, Waddenzee - Rijkswaterstaat Waterinfo. Deze maatregel geldt vanaf maandag 17 augustus 2026 tot nader bericht.