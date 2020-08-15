Politie haalt actievoerders XR van A12 in Den Haag

De politie heeft zaterdagmiddag 15 augustus opgetreden nadat een groep van ongeveer 40 actievoerders de A12/Utrechtsebaan in Den Haag enige tijd had geblokkeerd. Dit meldt de politie vandaag.

Aanwijzing burgemeester

'De burgemeester van Den Haag gaf een aanwijzing op grond van de Wet openbare manifestatie en de 40 actievoerders zijn daarna verwijderd', aldus de politie.

Snelweg opgelopen

Rond 14.00 uur kreeg de politie de melding dat een groep van ongeveer 40 actievoerders van Extinction Rebellion (XR) de A12/Utrechtsebaan was opgelopen om de snelweg te blokkeren. Het op deze wijze blokkeren van een snelweg brengt gevaarlijke situaties met zich mee en is daarom verboden.

Aangehouden actievoerders aan rand van stad weer vrijgelaten

Rond 14.10 uur gaf de burgemeester van Den Haag de aanwijzing dat de actie moest worden beëindigd. Een groep van ongeveer 40 actievoerders gaf geen gehoor aan de oproep om vrijwillig gebruik te maken van het beschikbaar gestelde vervoer. Zij zijn daarop aangehouden en verplaatst. De aangehouden actievoerders zijn vervolgens op een locatie aan de rand van de stad weer op vrije voeten gesteld.

A12 weer opengesteld

Rond 16.00 uur kon de A12/Utrechtsebaan weer worden opengesteld voor het verkeer.