Ernstig ongeval met wielrenner in Vries

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Op de Asserstraat in Vries is vrijdagochtend een wielrenner ernstig gewond geraakt. Hij kwam door onbekende oorzaak ten val op het fietspad.

Hulpdiensten

Ambulances, mobiel medisch team, politie en brandweer kwamen ter plaatse. De brandweer heeft zichtschermen geplaatst rond het slachtoffer zodat de hulpdiensten hun werk ongestoord konden doen. Het overige verkeer ondervond geen hinder van het ongeval.