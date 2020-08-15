Drie gewonden bij glijpartij en botsing tegen boom met auto na eerste regenval in lange tijd

Zaterdagmiddag even na 12.00 uur vond er een eenzijdig ongeval plaats op de Oelenboom in het Drentse Gieten. Een automobilist raakte door een glad wegdek de macht over het stuur kwijt en botste frontaal tegen een boom.

Drie inzittenden gewond

De inzittenden van de auto, 2 jongedames en een jonge man, raakten hierbij gewond. Drie ambulances werden opgeroepen voor dit ongeval. Na een eerste onderzoek werden de drie personen overgebracht naar het ziekenhuis. Het weggedeelte van het ongeval op de Oelenboom was ruim twee afgesloten voor het verkeer. Berger Hamstra heeft het voertuig geborgen.

Wegdek spekglad door eerste regenval

De oorzaak dat de auto geen grip meer had ligt in de combinatie van resten olie, rubber, stof en uitlaatgassen die op het wegdek lagen en de eerste regenval na een lange periode van droogte. Het mengsel dat zich dan door de regen vormt met de resten vormt een spekgladde, vaak schuimende, laag die de remweg flink verlengt en de grip op het wegdek sterk doet afnemen.