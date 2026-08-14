Bosbrand in Gasselte

Om een natuurbrand te bereiken is voor de brandweer niet altijd een gemakkelijke opgave. Zo ook bij een melding van een bosbrand aan de Herenkampsweg in Gasselte.

Meerdere brandweerkorpsen werden gealarmeerd. Door de aanhoudende droogte is de kans op snelle uitbreiding groot. De plaats van de brand was niet moeilijk te vinden, alleen de weg er naartoe was een moeilijkere opgave.

Met een drone van de brandweer was de exacte positie bepaald en werd er maar liefst 300 meter aan slangen uitgerold om bij de brand te komen. Na twee uur blussen was de brand onder controle.