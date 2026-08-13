donderdag, 13. augustus 2026 - 13:43 Update: 13-08-2026 20:31
Explosie raffinaderij Botlek, 1 dode en meerdere gewonden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam
Vandaag heeft er aan het eind van ochtend in het Botlekgebied in de haven van Rotterdam aan de Moezelweg een explosie voorgedaan. 'Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen en is één persoon overleden', zo meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vandaag.
Explosie
Bij een grote opslagtank vonden onderhoudswerkzaamheden plaats toen er zich rond 11.30 uur opeens een explosie voordeed waarbij een dode viel en zes personen gewond raakten. Door de explosie raakte de buitenkant van de opslagtank zwaar beschadigd.
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