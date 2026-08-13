Rode Kruis: humanitaire situatie in Oekraïne verslechtert

Het Rode Kruis ziet de humanitaire situatie in Oekraïne flink verslechteren, nu het aantal luchtaanvallen toeneemt. Nog steeds verlaten elke dag zo'n 1000 mensen uit het oosten noodgedwongen hun huis. Dagelijks redden hulpverleners mensenlevens, ook in grote steden als Kyiv. Maar na 4,5 jaar conflict helpt het Oekraïense Rode Kruis ook het leven van mensen weer op te bouwen.

Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, is deze week in Oekraïne: “De verhalen gaan door merg en been. Voor veel Oekraïners is het conflict niet alleen iets dat hun leven heeft verwoest. Het is inmiddels ook het nieuwe normaal geworden waarin ze proberen een nieuw leven op te bouwen.”

Luchtalarmen

Goossens moest door de dreiging en vele luchtalarmen zelf ook meerdere keren per nacht zijn bed uit, naar de schuilkelder. "Ik ga straks weer veilig naar huis. Voor mensen hier is dit al 4,5 jaar de dagelijkse werkelijkheid. Sommige collega's zijn zo alarmmoe dat ze ’s nachts niet meer hun bed uitgaan. Of de schuilkelder is honderden meters verderop en dat haal je niet op tijd. Ze wachten dan tientallen minutenlang op de gang tot het veilig is.”

Op datzelfde moment rukken hulpverleners van het Rode Kruis uit naar de plek die is aangevallen. Zij zijn als een van de eersten ter plaatse als een flatgebouw is geraakt. Ze redden mensen uit hun huis, bergen lichamen en bieden medische hulp. Een hulpverlener vertelt: “Als we aankomen ruikt het naar stof, vuur en verbrande menselijke lichamen. Dat is een geur die je nooit meer vergeet.” Ook zijn er altijd psychologen aanwezig omdat mensen in shock zijn, willen zoeken naar vermiste familieleden, of terug het brandende gebouw in willen om spullen te halen.

Gevolgen overal zichtbaar

De gevolgen van het conflict zijn in heel Oekraïne te voelen, niet alleen aan de frontlinie. Iedereen kent iemand die is overleden of vermist is. Wiens huis is verwoest. Goossens: “Ik sprak met de 22-jarige Oleh. Hij lag drie dagen gewond op het slagveld voordat hij werd gevonden. Hij verloor zijn been en inmiddels loopt hij met een prothese. Zijn droom is om weer te kunnen wandelen in de bergen. En dan de 80-jarige Valentyna, die foto's liet zien van haar volledig verwoeste huis. Elke week gaat ze naar het buurtcentrum van het Rode Kruis, waar ze samen met andere ouderen mentale hulp krijgt.”

Het Rode Kruis runt nu 16 buurtcentra in het hele land. De hulporganisatie wil dat aantal verdriedubbelen. Mensen krijgen er allerlei soorten hulp. Er is een kledingbank, een kapper en er zijn wasmachines. Hulpverleners geven voorlichting over onontplofte mijnen. Ook zijn er praatgroepen voor vrouwen wiens zoon is vermist.

Daarnaast rijden hulpverleners in mobiele klinieken rond om mensen in afgelegen gebieden medische hulp aan huis te geven. Zo krijgen bijvoorbeeld gewonde veteranen fysiotherapie, zodat ze thuis opnieuw leren lopen met een prothese.

Zorgen over aankomende winter

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de aankomende winter. Energiecentrales worden aangevallen en de temperaturen dalen dan ver onder nul. Goossens: “Onze collega's hadden allerlei hulpgoederen klaarliggen, zoals dekens, generatoren, verwarmingselementen en handschoenen. Maar het Rode Kruis-magazijn is volledig verwoest. Tussen de zwartgeblakerde resten hangt nog de geur van verbrand materiaal. Dit mag nooit een doelwit zijn. Dit waren spullen die mensen moesten helpen de winter door te komen."

