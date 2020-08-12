Twee minderjarigen aangehouden na steekincident

De politie kreeg vrijdag 8 augustus rond 03.00 uur een melding van een steekpartij, aan de Edisonlaan. Hier zou een poging tot diefstal van een fatbike aan vooraf zijn gegaan.

De vader van de eigenaresse van de fatbike sprak twee jongens aan die vermoedelijk betrokken waren bij de poging tot diefstal. Daarbij werd de man gestoken. Hij raakte gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Twee aanhoudingen

De politie startte een buurtonderzoek en sprak met verschillende getuigen. In de dagen daarna hield de politie twee minderjarige jongens aan. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de poging tot diefstal en het steekincident.

De twee verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat één van de verdachten langer wordt vastgehouden. De andere verdachte mag de beslissing van de rechtbank onder voorwaarden in vrijheid afwachten.