Natuurlijke dood vrouw studentenwoning Delft

De politie heeft het onderzoek naar de overleden vrouw die op zondagavond 9 augustus werd aangetroffen in een studentenwoning aan de Oude Delft in Delft afgerond. 'Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van een natuurlijk overlijden', zo meldt de politie vanavond.

TGO opgestart

De politie trof de overleden vrouw zondagavond 9 augustus rond 21.10 uur aan. Vanwege de omstandigheden, besloot de politie in samenspraak met het Openbaar Ministerie om op te schalen naar een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Dat heeft meerdere scenario's onderzocht.

'Misdrijf uitgesloten'

Uit dit onderzoek is gebleken dat sprake is van een natuurlijk overleden en dat een misdrijf kan worden uitgesloten. Het onderzoek is daarom afgerond. Omdat sprake is van een natuurlijk overlijden, doet de politie omwille van de privacy van het slachtoffer en nabestaanden geen verdere mededelingen over de zaak.