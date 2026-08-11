Van data naar preventie: alcohol-gerelateerd letsel in beeld

Mensen die de spoedeisende hulp (SEH) bezoeken vanwege alcohol-gerelateerd letsel verschillen op diverse punten van mensen zonder een dergelijk SEH-bezoek. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Nivel en VeiligheidNL. De onderzoekers bekeken of gegevens uit de eerstelijnszorg gebruikt kunnen worden om contact met de SEH vanwege alcohol-gerelateerd letsel te voorspellen.

Verschillen in gezondheid

Uit het onderzoek bleek dat mensen die de SEH bezochten vanwege alcohol-gerelateerd letsel minder vaak hoogopgeleid waren, vaker alleen woonden, vaker bij de huisarts bekend waren met acute gezondheidsproblemen en vaker psychofarmaca kregen voorgeschreven. Hoewel zij de huisarts niet vaker bezochten dan mensen zonder een dergelijk SEH-bezoek, hadden zij wel vaker te maken met andere gezondheidsproblemen, zoals chronisch alcoholgebruik, aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychische problemen.

Voorspelmodel nog niet mogelijk

De onderzoekers verkenden ook of met gegevens uit de eerstelijnszorg een voorspelmodel kan worden ontwikkeld dat een signaal kan afgeven aan bijvoorbeeld de huisarts als iemand een verhoogde kans heeft op een bezoek aan de spoedeisende hulp vanwege alcoholgebruik. Daarbij kunnen technieken zoals machine learning worden gebruikt. De beschikbare dataset bleek echter niet omvangrijk genoeg om een dergelijk model te ontwikkelen.