Brandstofprijzen in juli 22 procent duurder dan in 2025

In juli 2026 waren consumentengoederen en -diensten 3,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS dinsdag.

Snelle raming

In juni 2026 was de inflatie 2,9 procent. Bij de snelle raming van juli, die op 31 juli is gepubliceerd, kwam de inflatie uit op 3,1 procent. De snelle raming wordt berekend op basis van nog onvolledige brongegevens.

CPI

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Consumentengoederen en -diensten waren in juli 1,6 procent duurder dan in juni.

Motorbrandstoffen en energie duurder

'De inflatie steeg in juli met name door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie. Motorbrandstoffen waren in juli 22,0 procent duurder dan een jaar eerder, in juni was dit 17,3 procent', aldus het CBS.

Gas en stroom duurder

Energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) was in juli 1,1 procent duurder dan vorig jaar. In juni 2026 was energie nog 1,8 procent goedkoper dan in juni 2025. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie.