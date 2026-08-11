Droogte in Nederland houdt aan

De droogte in Nederland houdt de komende weken aan en het landelijk neerslagtekort loopt naar verwachting in de komende vijftien dagen op van 282 mm naar ruim 300 mm. Daarmee komt het recordjaar 1976 steeds dichter in beeld, terwijl langdurige neerslag voorlopig niet wordt verwacht.

Augustus uitzonderlijk droog

Augustus verloopt tot nu toe in het hele land uitzonderlijk droog. In De Bilt viel in de eerste tien dagen van de maand slechts 0,3 mm regen, tegen 26,9 mm normaal. Sinds begin juli behoort 2026 tot de 5% droogste jaren ooit gemeten.

De regionale verschillen zijn groot. Vooral in de zuidwestelijke regio’s is aanzienlijk minder hemelwater gevallen, terwijl de droogte in het noordoosten minder uitgesproken is.

De droogte is ook zichtbaar in de natuur. Steeds meer bomen verliezen hun blad en het gras kleurt bruin. De kans op natuurbranden blijft hoog. Deze maand staat de teller voorlopig op 133 natuurbrandmeldingen. In heel juli werden 194 natuurbranden waargenomen.

Lage waterstanden zorgen voor problemen

Ook in de buurlanden worden de gevolgen van de droogte en waterschaarste steeds groter. In Vlaanderen mogen boeren op verschillende plaatsen geen water uit sloten en rivieren oppompen. Hierdoor zal de oogst van groente en fruit kleiner zijn dan normaal.

In Duitsland hebben Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Rijnland-Palts en Saarland vanwege de lage waterstanden op de Rijn en andere vaarwegen het zondagsrijverbod voor vrachtwagens tijdelijk opgeheven. De internationale binnenvaartroute tussen Koblenz en Mainz wordt de komende dagen mogelijk onderbroken. Dit kan grote gevolgen hebben voor het goederenvervoer van en naar onder meer Rotterdam en Antwerpen.

Voorlopig geen einde aan droogte

De komende dagen verlopen zonnig en aan het einde van de week loopt de temperatuur op naar tropische waarden. De kans op buien of regen is klein. Bovendien kan de kurkdroge bodem nauwelijks regenwater opnemen. Voor de tweede helft van augustus wijzen de weerkaarten op een iets natter weerbeeld. Langdurige neerslag die nodig is om de droogte te verlichten, wordt voorlopig niet verwacht.

Bron: Weeronline