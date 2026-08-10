Aanhouding in onderzoek geweldsincidenten kapperszaken in Vlaardingen

Sinds vorig jaar mei zijn kapperszaken in Vlaardingen het doelwit geworden van meerdere vernielingen en explosies. 'Naar aanleiding van onderzoek is vandaag is een 19-jarige man uit Vlaardingen buiten heterdaad aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Mogelijk verband onderzocht

De geweldsdelicten vonden eerst plaats aan de Westhavenkade en daarna aan het Liesveld. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten.

Onderzoek en getuigenoproep

Na elk incident is meteen een sporen- en buurtonderzoek gedaan. De politie onderzoekt de delicten en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben.