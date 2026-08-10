Politie ingezet bij vechtpartij op kermis Oostzaan

De politie was zondag 9 augustus getuige van een vechtpartij op het Hannie Schaftplein in Oostzaan. 'Meerdere omstanders bemoeiden zich met de inzet van beveiligers en later de politie, een vrouw raakte gewond', zo meldt de politie vandaag.

Melding

De politie was rond 22.30 uur in de buurt vanwege een inbraakmelding toen er bij de kermis op het Hannie Schaftplein in Oostzaan een conflict ontstond. Beveiligers kwamen tussenbeide en raakten in gevecht. Zij vielen met een betrokkene over de dranghekken. De politie kwam ter plaatse en ondersteunde de beveiligers bij de inzet.

Escalatie met omstanders

Ongeveer dertig omstanders bemoeiden zich met de situatie. De politie riep hierop extra eenheden op. Er is meerdere keren gewaarschuwd om afstand te houden. Ondanks dat bleven meerdere mensen zich met de situatie bemoeien.

Een agent deelde tijdens de inzet een duw uit. Een vrouw kwam hierdoor ten val. Zij raakte gewond en had medische hulp nodig. Zij is medisch behandeld in een ambulance.

Omstanders bemoeiden zich

De politie vormde linies om werkruimte te creëren en zo hulp te verlenen aan de vrouw. Daarbij namen agenten ook de wapenstok ter hand. Dit was nodig omdat mensen weigerden om te vertrekken. Een omstander gooide blikjes in de richting van agenten.

Bodycams agenten en beelden gemaakt door omstanders

'De politie bekijkt de beelden van de bodycams van de agenten. Mogelijk hebben omstanders ook gefilmd. Wij vragen met klem eventueel gemaakte beelden niet te delen. Dit kan zeer schadelijk zijn voor de betrokkenen, zij worden dan telkens weer geconfronteerd met de gebeurtenis', aldus de politie.