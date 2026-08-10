Zoekactie naar wapen Ringvaartplas in onderzoek moord op Rob Zweekhorst

De zoekactie naar een wapen die de politie onlangs hield in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de moord op Rob Zweekhorst. 'Of bij deze zoekactie al iets is gevonden wat belangrijk is voor het onderzoek, kan in deze fase van het onderzoek niet worden gedeeld', zo meldt de politie vandaag.

Berkelse vergismoord

Op 1 januari 2014 werd in Berkel en Rodenrijs de 44-jarige Rob Zweekhorst doodgeschoten terwijl hij zijn honden uitliet. Hij overleed ter plekke. De moord werd bekend als de Berkelse vergismoord omdat er vrij snel aanwijzingen waren dat niet het slachtoffer, maar een buurtgenoot het doelwit was van de schutter.

Aanhouding

Er volgt een jarenlang opsporingsonderzoek. In november 2018 wordt een verdachte aangehouden. In mei 2026 vonden de rechtszittingen plaats en afgelopen juni sprak de rechtbank de 59-jarige Schiedammer vrij voor de moord op Rob Zweekhorst vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.

Vervolgonderzoek

De politie zet zich nog steeds vol in om de dader van deze moord op te sporen en aan te houden. Toen er een tip kwam dat het voor deze moord gebruikte vuurwapen mogelijk in de Ringvaartplas lag, heeft de politie een zoekactie georganiseerd. Eerst is een scan van het water gemaakt om te bepalen op welke plekken iets ligt. Vervolgens zijn alle punten die een ‘hit’ gaven ‘bevoeld’ door specialisten die lopend door het water zijn gegaan.

Magneetvisser

Op onze oproep van maandag 3 augustus jl. aan magneetvissers, heeft een man gereageerd. Hij heeft vorig jaar een wapen uit de Ringvaartplas gevist. Het onderzoek naar dit wapen loopt nog. Het onderzoek op de Ringvaartplas is nog niet afgerond. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen en de Zeehavenpolitie zoeken ook deze week nog in het water.

Beloning

Eerder loofde het Openbaar Ministerie al een beloning uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de verantwoordelijke voor de dood van Zweekhorst. Die beloning van 25.000 euro is nog steeds van kracht.