Rode Kruis helpt bij grootschalige reddingsoperaties na zware aardbeving Colombia

Het Colombiaanse Rode Kruis ondersteunt grootschalige reddingsoperaties na een zware aardbeving in het westen van Colombia. 'Hulpverleners zetten alles op alles bij het zoeken naar overlevenden, verlenen eerste hulp en medische zorg en brengen de schade in kaart. Ook ondersteunt het Rode Kruis mensen die door de aardbeving het contact met familieleden zijn kwijtgeraakt', zo meldt het Rode kruis vandaag.

Ruim 100 doden en bijna 200 gewonden

De aardbeving met een kracht van 7,4 trof maandagochtend het westen van Colombia. Volgens voorlopige cijfers van de Colombiaanse overheid zijn meer dan 100 mensen omgekomen en bijna 200 mensen gewond geraakt.

Iedere minuut telt om levens te redden na zware aardbeving

"De eerste uren na een aardbeving zijn cruciaal. Op dit moment draait alles om het redden van levens", zegt Carla Jonkers, hoofd Internationale Noodhulp van het Nederlandse Rode Kruis. "Hulpverleners werken continu door om mensen onder het puin vandaan te halen, gewonden te verzorgen en getroffen families te ondersteunen na deze verschrikkelijke ramp. Heel veel mensen zijn alles kwijt en hebben geen idee waar hun familieleden zijn".

Zoek- en reddingsacties

Het Colombiaanse Rode Kruis heeft direct na de aardbeving zijn nationale crisisorganisatie geactiveerd. Vanuit verschillende delen van het land zijn extra vrijwilligers en gespecialiseerde teams ingezet, waaronder reddingsteams met speurhonden. Zij ondersteunen de zoek- en reddingsoperaties in de zwaarst getroffen gebieden.

Ook helpt het Rode Kruis mensen die het contact met dierbaren zijn kwijtgeraakt. Via onder meer een speciale WhatsApp-lijn kunnen mensen informatie delen en hulp krijgen bij het terugvinden van familieleden.

Extra aandacht voor mensen in kwetsbare situaties

De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat wegen, bruggen en andere infrastructuur zijn beschadigd. Daardoor zijn sommige getroffen gebieden moeilijk bereikbaar. Ook zijn internet- en telefoonverbindingen op verschillende plaatsen uitgevallen, waardoor mensen minder goed toegang hebben tot informatie, hulp kunnen inroepen of contact kunnen opnemen met familieleden.

Jonkers: "Bij een ramp als deze worden mensen in kwetsbare situaties vaak het hardst geraakt. Denk aan kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een chronische aandoening. Juist zij hebben vaak meer ondersteuning nodig en lopen extra risico wanneer basisvoorzieningen en communicatie uitvallen".

Monitoring

Het Colombiaanse Rode Kruis monitort de situatie vanuit het nationale crisiscentrum en brengt de schade en humanitaire behoeften verder in kaart. Op basis daarvan kan de hulpverlening waar nodig worden uitgebreid en aangepast aan de lokale behoeften.