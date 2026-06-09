Doorzoekingen en arrestaties voor internationaal georganiseerde drugshandel in Duitsland en Nederland

In een onderzoek dat in februari 2025 werd gestart tegen 20 verdachten, hebben het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main (Speciale Interventie-eenheid), de Gezamenlijke Drugsbestrijdingsgroep van de Douane en het Politiebureau Frankfurt am Main, en het Gezamenlijk Financieel Onderzoekscentrum van justitie, politie en financiële autoriteiten op dinsdag 9 juni 2026 huiszoekingen verricht in woon- en bedrijfspanden in Duitsland en Nederland. Dit meldt het Duitse openbare Ministerie vandaag.

Twee aanhoudingen in Nederland

Op basis van nationale en Europese arrestatiebevelen werden drie verdachten aangehouden in Herborn, Amersfoort (Nederland) en Assen (Nederland). Twee andere verdachten, die al vastzaten in hetzelfde onderzoek van het Openbaar Ministerie Darmstadt, werden eveneens gearresteerd. In totaal werden 27 panden in Hessen, Noordrijn-Westfalen en Nederland doorzocht.

Internationale criminele organisatie

De verdachten zouden deel hebben uitgemaakt van een internationale criminele organisatie die actief was tussen juni 2024 en januari 2026 en verantwoordelijk was voor de import van tonnen cocaïne vanuit Zuid-Amerika (waaronder Brazilië en Colombia) naar Duitsland via luchtvracht of containervervoer. Om de illegale cocaïnesmokkel te organiseren en te beheren, zouden leden van de organisatie bestaande bedrijven in Braunschweig (Nedersaksen), Isernhagen (Nedersaksen), Karben (Hessen) en Dreieich (Hessen) hebben overgenomen, deze als dekmantelbedrijven hebben gebruikt en stromanfiguren als directeuren hebben aangesteld om de cocaïnezendingen vanuit Zuid-Amerika te coördineren en de illegale cocaïnesmokkel te verbergen door legale goederen te importeren.

2.500 kilo coke met straatwaarde 180 miljoen euro

Alleen al tussen februari 2025 en januari 2026 onderschepten en namen de douane en politie vier ladingen cocaïne in beslag, vermoedelijk afkomstig van de criminele organisatie, met een totale hoeveelheid van ongeveer 2,5 ton en een straatwaarde van circa 180 miljoen euro, in Luxemburg, Colombia en Hamburg.

Nederlanders

De drie gearresteerde verdachten – een 59-jarige en een 56-jarige Nederlander, en een 53-jarige Turk – evenals de twee verdachten die al vastzitten in een aparte zaak bij het openbaar ministerie van Darmstadt – een 57-jarige Duits-Turkse en een 26-jarige Bulgaar – worden er sterk van verdacht in de betreffende periode lid te zijn geweest van een criminele organisatie die samenspande om drugsdelicten te plegen. De verdachten zouden, in verschillende combinaties, verantwoordelijk zijn voor de levering van cocaïne aan Europa.

Vooraanstaande leden criminele organisatie

De 57-jarige en de 56-jarige verdachten worden ervan beschuldigd vooraanstaande leden te zijn van een criminele organisatie, die bij drie gelegenheden aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen (cocaïne) illegaal heeft verhandeld en de illegale cocaïnesmokkel in deze gevallen mede heeft georganiseerd. De 59-jarige verdachte wordt ervan beschuldigd opzettelijk te hebben geholpen bij de georganiseerde handel in aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen bij drie gelegenheden, de 53-jarige verdachte bij twee gelegenheden en de 26-jarige verdachte bij één gelegenheid, elk als lid van de bende. De 59-jarige verdachte zou, wetende van de illegale cocaïnetransporten, hebben gefungeerd als aandeelhouder en directeur van schijnvennootschappen, de 53-jarige verdachte als logistiek coördinator en de 26-jarige verdachte als coördinator voor het lossen van de cocaïne.

Ruim 120 agenten

De maatregelen werden in nauwe samenwerking met de Nederlandse opsporingsautoriteiten uitgevoerd. Meer dan 120 agenten van de douane-onderzoeksdienst van Frankfurt am Main, het politiebureau van Frankfurt am Main en het gezamenlijke centrum voor financieel onderzoek van justitie, politie en financiële autoriteiten namen deel aan de operatie. Tijdens de uitgebreide huiszoekingen werden talrijke bewijsstukken in beslag genomen.

Uitleveringsverzoek aan Nederland gedaan

De 53-jarige verdachte die in Duitsland is aangehouden, evenals de verdachten die zich al in voorarrest in Duitsland bevinden, zullen elk voor de bevoegde rechter verschijnen. Deze rechter zal beslissen over de verlenging van het voorarrest of de zogenaamde verlengde hechtenis. Wat betreft de twee verdachten die in Nederland zijn aangehouden, is het Nederlandse Openbaar Ministerie verzocht hen uit te leveren aan Duitsland.

Informatie over de interventiereserve

De interventie-eenheid, opgericht in april 2000, bestaat uit een hoofdofficier van justitie als afdelingshoofd, drie hoofdofficieren van justitie en zes officieren van justitie. Het is een van de drie operationele afdelingen van het Openbaar Ministerie in Frankfurt am Main.