Schietincident op Jan Rebelstraat, vermoedelijk één gewonde

Amsterdam

In de nacht van 10 op 11 augustus vond op de Jan Rebelstraat in Amsterdam-Osdorp een schietincident plaats. Ter plaatse troffen agenten geen slachtoffers aan, kort daarna bleek een neergeschoten man naar het ziekenhuis te zijn gebracht. De recherche vermoedt dat deze 30-jarige Amsterdammer gewond raakte bij het schietincident in Osdorp. Wat er precies gebeurd is, staat nog niet vast. Alle informatie is daarom welkom bij de politie.