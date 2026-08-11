Schietincident op Jan Rebelstraat, vermoedelijk één gewonde
In de nacht van 10 op 11 augustus vond op de Jan Rebelstraat in Amsterdam-Osdorp een schietincident plaats. Ter plaatse troffen agenten geen slachtoffers aan, kort daarna bleek een neergeschoten man naar het ziekenhuis te zijn gebracht. De recherche vermoedt dat deze 30-jarige Amsterdammer gewond raakte bij het schietincident in Osdorp. Wat er precies gebeurd is, staat nog niet vast. Alle informatie is daarom welkom bij de politie.
Rond 02.50 uur kwamen meldingen binnen dat er schoten waren gehoord in de omgeving van de Jan Rebelstraat. Agenten gingen ter plaatse, maar troffen geen slachtoffers en/of verdachten meer aan. Wel zagen zij bloed en kogelhulzen op straat. Niet veel later kwam er informatie binnen dat een man met schotverwondingen naar een ziekenhuis in de buurt was gebracht.