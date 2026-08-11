Autobrand Maastricht; vier verdachten aangehouden

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag vier personen aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting danwel medeplichtig te zijn aan de brandstichting in Maastricht.

Omstreeks 01:45 uur reden agenten over de Malbergsingel in Maastricht en zagen zij in het voorbijrijden op de Taliënruwe een auto in brand staan. Tegelijkertijd zagen zij een persoon bij de brandende auto wegrennen. De agenten zetten met hun auto de achtervolging in.

Op de Florijnruwe bleek de verdachte in een geparkeerde auto te zijn gestapt. Agenten probeerden te voorkomen dat de auto kon wegrijden. De auto waarin de verdachte zat, reed in een poging om te vluchten, tegen de politieauto aan. Het lukte de agenten om de wegrijdende auto de doorgang te beletten. Hierbij raakten de politieauto en twee geparkeerde auto’s beschadigd. Een van de agenten stapte uit om de verdachte aan te houden. Toch probeerde de bestuurder alsnog te ontkomen en zich aan zijn aanhouding te onttrekken. De agent was hierdoor genoodzaakt zijn vuurwapen te trekken.

Uiteindelijk lukte het de agenten om de inzittenden van de auto aan te houden. Het gaat om een 26-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Maastricht en een 46-jarige en een minderjarige vrouw uit Meerssen. Zij zijn allemaal overgebracht naar het politiebureau en zitten vast. De politie is een onderzoek gestart.