dinsdag, 11. augustus 2026 - 12:03 Update: 11-08-2026 12:08
Carpoort in brand Stadskanaal
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Stadskanaal
Rond 00.30 uur kwam de melding van een brand van een bijgebouw in Stadskanaal. Het bleek om een carpoort te gaan. Om overslag naar de woninfg te voorkomen werd opgeschaald naar middelbrand.
Meerdere eenheden werden opgeroepen om de brand te bestrijden.
Volgens de veiligheidsregio Groningen stonden er geen voertuigen in de carpoort.
Oorzaak van de brand is niet bekend