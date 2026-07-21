Man veroordeeld voor bedreigen slagerijen in Groningen

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een verdachte veroordeeld die in 2025 meerdere slagerijen in de provincie Groningen bedreigde. 'De rechtbank komt tot een lagere straf dan geëist door het OM omdat zij een terroristisch misdrijf en het terroristisch oogmerk van de bedreigingen niet bewezen acht. De verdachte is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden', zo meldt de rechtbank vandaag.

E-mails en notities

De rechtbank acht bewezen dat verdachte in e-mails aan de slagerijen dreigde langs te komen met een machete om iedereen dood te steken als zij de volgende dag niet dicht zouden zijn. Hij was boos over het dierenleed in de vleesindustrie, wilde de slagers bang maken en ze laten stoppen met hun werk. Ook maakte hij notities op zijn telefoon waaruit bleek dat hij een plan had, voor dat plan wapens moest aanschaffen en dat hij anderen en zichzelf wilde ombrengen.

Zorgelijk, maar geen bewijs voor terroristisch oogmerk

Hoewel de e-mails en notities op de telefoon van verdachte een zorgelijk beeld schetsen, kan naar het oordeel van de rechtbank op basis van de verklaringen, feiten en omstandigheden niet worden vastgesteld dat de verdachte de bedoeling had om de samenleving te ontwrichten of (een deel van) de bevolking erg bang te maken. De rechtbank ziet die notities als een manier voor verdachte om zijn gevoelens van boosheid, onmacht en frustratie te uiten en daarmee ook te reguleren. De rechtbank vindt bevestiging voor die interpretatie in het feit dat verdachte ook na het (meermalen) verlopen van de deadline voor zijn plan niet tot gewelddadig gedrag is overgegaan, maar 14 dreigmails heeft gestuurd.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Op basis van rapportage door deskundigen oordeelt de rechtbank dat bij de man sprake is van meerdere persoonlijkheidsstoornissen, die zodanig hebben doorgewerkt in zijn gedrag dat de bedreigingen in verminderde mate aan hem kunnen worden toegerekend.

Straf

Omdat de rechtbank tot een andere bewezenverklaring komt, legt zij ook een lagere straf op dan door de officier van justitie is geëist. De verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die even lang is als het voorarrest waar hij in gezeten heeft. Met het oog op de verminderde toerekeningsvatbaarheid en het belang van een behandeling ziet de rechtbank geen aanleiding om hem langer vast te laten zitten. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een gevangenisstraf moet worden opgelegd van 450 dagen (15 maanden), waarvan 136 dagen voorwaardelijk.