Servers pornowebsite Motherless door justitie in beslag genomen

In een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant heeft het Team Cybercrime van de politie Zeeland-West-Brabant op 21 juli 2026 servers van pornowebsite Motherless in beslag genomen. Dit meldt het Openbaar ministerie (OM) vandaag.

Invallen

Dit gebeurde bij invallen bij een hostingbedrijf in Steenbergen, Rotterdam en in Amsterdam. Er zijn servers in beslag genomen welke in eigendom zijn van of gebruikt worden door Motherless.

Beeldmateriaal

'Op die website kunnen gebruikers onder meer beeldmateriaal plaatsen of downloaden waarop reguliere porno maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn, waaronder kinderpornografische afbeeldingen en beeldmateriaal waarbij vrouwen, die vermoedelijk eerst gedrogeerd zijn, ernstig seksueel misbruikt worden. De aanwijzingen hiervoor zijn verkregen vanuit verscheidene landen, waaronder ook Nederland', aldus het OM.

Europol

De data op de inbeslaggenomen servers wordt in verschillende fases de komende tijd uitgebreid onderzocht op de verdenking van deze ernstige seksuele misdrijven. Dit zal mede gebeuren door specialisten van Europol. Europol is een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese politiediensten.

Geen aanhoudingen verricht

Met Europol en in een latere fase andere Europese politiediensten zal onderzoek worden verricht naar de makers of plegers van het vermoedelijk strafbaar beeldmateriaal. Ook zal verder onderzoek gedaan worden naar de rol van Motherless. Er zijn tijdens de inval geen aanhoudingen verricht. In het kader van het lopende, internationale, onderzoek kan het OM op dit moment geen verdere mededelingen doen.