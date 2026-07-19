Politie houdt vrouw (55) aan na steekincident Helmond

In de nacht van zaterdag op zondag 19 juli is een 55-jarige vrouw uit Helmond aangehouden. 'Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident in een woning aan de Ameidepark in Helmond. Hierbij raakte een 39-jarige man uit Helmond zwaargewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog', zo meldt de politie vandaag.

Melding steekincident

Rond 02.45 uur ontvingen agenten een melding van een steekincident in een woning aan de Ameidepark in Helmond. Ter plaatse troffen zij een zwaargewonde man en gewonde vrouw aan. Aan het incident zou een conflict binnen de familiaire sfeer zijn voorafgegaan. Beiden werden vervoerd naar het ziekenhuis voor de behandeling aan hun verwondingen.

Vrouw aangehouden

Na behandeling in het ziekenhuis werd de vrouw aangehouden. Zij zit nog vast en wordt verhoord over haar betrokkenheid. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident. Er wordt onderzocht wat er precies aan vooraf is gegaan.