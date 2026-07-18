RWS: Merwedebrug kampt met verzwakte staalconstructie, per direct geen vrachtverkeer meer toegestaan

Er geldt per direct een verbod voor vrachtverkeer op de Merwedebrug op de A27. 'Uit onderzoek blijkt dat het staal in de boogconstructie van de Merwedebrug op meerdere locaties minder sterk is dan eerder werd aangenomen. Op basis van de huidige inzichten kan Rijkswaterstaat de constructieve veiligheid van de brug voor zwaar verkeer niet langer garanderen', zo meldt Rijkswaterstaat vandaag.

'Stalen platen kunnen vervormen'

'Omdat het staal minder sterk is dan eerder werd gedacht, kan er overbelasting van de boog van de brug ontstaan. Hierdoor bestaat het risico dat de stalen platen waaruit de boog is opgebouwd onder hoge druk gaan vervormen. Dat kan gevolgen hebben voor de constructieve veiligheid van de brug', aldus Rijkswaterstaat.

Geen vrachtverkeer meer over de Merwedebrug

Door vrachtverkeer te weren, neemt de belasting van de brug af. Het verbod geldt voor alle vrachtauto’s. Personenauto's en ander verkeer kunnen de brug blijven gebruiken.

Uitzondering voor openbaar vervoer en hulpdiensten

Lijnbussen en hulpdiensten vallen niet onder het verbod voor vrachtverkeer. Deze uitzondering is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de regio te waarborgen. Met het weren van vrachtverkeer wordt de verkeersdruk van zware voertuigen sterk verminderd, terwijl het openbaar vervoer beschikbaar blijft voor reizigers en de hulpverlening op pijl blijft. Daarmee wordt een balans gezocht tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Extra reistijd en omleidingen

Door deze maatregel moet vrachtverkeer gebruikmaken van alternatieve routes. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de A15, A16 en A59 of via de A15, A2 en A59. Het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt gebruik van de A2.

Door werkzaamheden onder andere aan de Papendrechtsebrug en omleidingen voor het vrachtverkeer moeten weggebruikers rekening houden met drukte op de Nederlandse wegen, waardoor de reistijd kan oplopen. Rijkswaterstaat monitort de verkeerssituatie en neemt waar nodig aanvullende verkeersmaatregelen.

Aanvullend onderzoek Merwedebrug

We voeren aanvullend onderzoek uit naar de staat van het staal en de gevolgen voor de brugconstructie. Zodra meer duidelijk is over de resultaten van dit aanvullend onderzoek en eventuele vervolgstappen, informeren we weggebruikers, bestuurders, stakeholders en omwonenden.

Merwedebrug

De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke schakel in de A27 en speelt een sleutelrol in de bereikbaarheid van Midden- en Zuid-Nederland. Dagelijks maken tienduizenden weggebruikers gebruik van deze oversteek en varen er honderden schepen over de Boven-Merwede. De huidige brug stamt uit de jaren 60 en wordt al decennialang intensief gebruikt.

Om de veiligheid te blijven garanderen voeren we regelmatig inspecties en onderzoeken uit naar de staat van de constructie. Het meest recente onderzoek naar de eigenschappen van het staal heeft geleid tot de maatregel voor vrachtverkeer. Personenauto's, motoren, bestelauto's en hulpdiensten kunnen de brug gewoon blijven gebruiken.

Nieuwe Merwedebrug

Rijkswaterstaat bouwt de komende jaren 2 nieuwe bruggen die passen bij het verkeer van nu en de toekomst. De bruggen worden breder en krijgen meer rijstroken en vluchtstroken. Dit zorgt in de toekomst voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming.