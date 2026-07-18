Verdachte (45) aangehouden na poging verkrachting Haarlem

Vrijdag 17 juli 2026 werd rond 15.30 uur een vrouw slachtoffer van een poging verkrachting in het Kenaupark in Haarlem. 'Kort na het incident wist de politie een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan te houden. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen', zo meldt de politie vandaag.

Bosjes ingetrokken

In het Kenaupark werd de vrouw aangesproken door een, voor haar onbekende, man. Vervolgens werd zij door deze man de bosjes ingetrokken. Uiteindelijk wist het slachtoffer zich te ontdoen van haar belager en hulp in te schakelen.

Aanhouding

Na een korte zoekactie werd de verdachte nog geen uur later door agenten aangehouden op de Wilhelminastraat in Haarlem.

Getuigenoproep

'De politie is een onderzoek gestart en, ondanks de aanhouding, op zoek naar getuigen. Informatie over het incident en de verdachte zijn welkom', aldus de politie.