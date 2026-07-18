Politie achtervolgt verdachte op bromfiets die ten val komt en zwaargewond raakt

In de nacht van vrijdag op zaterdag 18 juli is een 30-jarige man uit Groningen zwaargewond geraakt nadat hij met een bromfiets ten val kwam in de Jacobijnerstraat in Groningen. 'Op dat moment was er sprake van een achtervolging door de politie', zo meldt de politie vandaag.

Verdacht van mishandeling binnenstad

Agenten wilden de man op zijn bromfiets staande houden omdat hij op dat moment verdachte was van een mishandeling in de binnenstad van Groningen. De man ging er op zijn bromfiets vandoor.

Achtervolging met politieauto

'Agenten besloten met hun dienstvoertuig de achtervolging in te zetten. In die achtervolging is het slachtoffer toen hij vanaf de Oude Ebbingestraat afsloeg richting de Jacobijnerstraat ten val gekomen. Hij is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Onderzoek Rijksrecherche

Zoals gebruikelijk in zulke situaties doet de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek. Verkeersspecialisten van Forensische Opsporing Verkeer van een andere eenheid doen technisch en sporenonderzoek op de plaats waar de man ten val is gekomen.