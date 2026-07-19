Ballonvaarders in het Friese Joure hebben er wederom alles uitgehaald

Ondanks het lastige weer zijn ook zaterdag 18 juli op de vierde avond van de Friese Ballonfeesten ballonnen opgestegen. 'En dat was niet het enige goede nieuws: ook de oldtimertentoonstelling en het muziekfeest waren meer dan de moeite waard', zo meldt de organisatie van de jaarlijkse populaire ballonfeesten.

Zaterdagochtend geen ballonvaarten

De dag begon wat later dan de voorgaande dagen: vanwege laaghangende bewolking en te veel wind was er geen ochtendvaart. Het voordeel daarvan was dat iedereen zich fris en fruitig meldde bij de start van de oldtimertourrit. De meer dan 200 deelnemers hebben genoten van een prachtig stukje Fryslân, ook al was het niet helemaal droog.

Oldtimers

Eenmaal aangekomen op de Nutsbaan konden de historische voertuigen rekenen op veel aandacht van bezoekers. Iedereen met een beetje gevoel voor nostalgie kon zijn hart deze middag helemaal ophalen.

Gerustgesteld

In de avond maakten de oldtimers ruimte voor de ballonnen. De grote vraag was: kan het of kan het niet? Er stond een behoorlijke wind en er was kans op een spatje regen. Gelukkig kon de kundige flight-director Johannes Kooistra de piloten geruststellen. De wind zou afnemen en regen zou geen rol van betekenis spelen.

16 ballonen de lucht in

Ondanks de uitdagende omstandigheden lukte het 16 ballonvaarders om het luchtruim te kiezen. Ook deze avond maakten de ballonnen een veilige vaart in de richting van Rotstergaast.

Night Glow

Vanwege de forse wind was de Night Glow zonder ballonnen, maar wel met mandjes. Dit gaf een mooie gelegenheid om eens goed te bekijken hoe hoog de vlammen van de branders wel niet reiken.

Muziek

Op het muziekplein was het tot in de kleine uurtjes groot feest. Vluchtheuvel, Feest DJ Sipke en Vangrail zorgden voor een ontzettend leuke en gezellige sfeer. Met een zeer tevreden gevoel kon iedereen weer huiswaarts.