Nieuw beeldmerk en logo Sneekweek

Na ruim negentig jaar krijgt de Sneekweek voor het eerst één gezamenlijke uitstraling. De Koninklijke Watersportvereniging Sneek en Stichting Sneekweek presenteren vandaag samen een nieuw beeldmerk en een nieuwe huisstijl. Daarmee laten beide organisaties zien wat de Sneekweek altijd al is geweest: één evenement waarin stad en meer onlosmakelijk samenkomen.

Overdag draait het op het Sneekermeer om de zeilsport. In de stad zijn er dan ook watersport gerelateerde activiteiten. Daarnaast is er in het centrum van alles te beleven en zorgen live muziek, terrassen en duizenden bezoekers ‘s avonds voor de bekende Sneekweek-sfeer in het centrum.

Vanaf vandaag is die verbondenheid zichtbaar in één gezamenlijke uitstraling. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Waterpoort presenteerde Timo Weda het verhaal achter het nieuwe beeldmerk. Aansluitend werd de nieuwe Sneekweek vlag officiëel onthuld en gehesen door wethouder Michel Rietman, vertegenwoordigers van de KWS en Stichting Sneekweek.



De oorsprong van de Sneekweek ligt bij de Hardzeildag, die al sinds 1814 jaarlijks wordt georganiseerd. In 1934 vond de eerste Sneekweek plaats.De Sneekweek is uitgegroeid tot het grootste binnenwater-zeilevenement van Europa: 'Overdag om de eer, 's avonds voor de sfeer.' Die combinatie van topsport, watersport, cultuur en een levendige binnenstad trekt jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers uit binnen- en buitenland naar Sneek.



De kracht van de Sneekweek zit in de samenwerking. KWS organiseert de zeilwedstrijden op het Sneekermeer, Stichting Sneekweek de activiteiten in de binnenstad. Twee organisaties, één

ambitie: de Sneekweek ieder jaar sterker maken en de economische spin-off voor Sneek én de regio vergroten.



Het nieuwe beeldmerk vertelt dat verhaal: de verbinding tussen water en stad, tussen traditie en vernieuwing, tussen sport en cultuur. Maar vooral de verbinding tussen de mensen die de Sneekweek mogelijk maken — vrijwilligers, deelnemers, ondernemers, sponsoren en bezoekers. Met de nieuwe huisstijl wordt hét watersport- en stadsevenement van Nederland, nationaal én internationaal nog beter herkenbaar.



Timo Weda, namens KWS en Stichting Sneekweek: "Iedereen kent de Sneekweek. Maar weinig mensen beseffen dat er twee organisaties achter zitten die al jarenlang nauw samenwerken. Met deze gezamenlijke huisstijl laten we zien dat we samen één Sneekweek zijn. We zijn trots op onze geschiedenis, maar kijken ook vooruit — naar een Sneekweek die nationaal en internationaal nog beter zichtbaar wordt." Vanaf vandaag wordt de nieuwe huisstijl stap voor stap zichtbaar in alle uitingen van de Sneekweek: van websites en social media tot vlaggen, bewegwijzering, promotiematerialen en evenementen.

De Sneekweek is altijd één geweest. Vanaf vandaag is dat ook zichtbaar.