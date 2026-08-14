Naaktkalender Grannies brengt 39.300 euro op voor Hersenstichting

Ludiek idee

In de nieuwste aflevering van de podcast De Nieuwe Wereld volgens de Grannies maakt Joanita het eindbedrag bekend aan Lorraine, Mug en Tonneke. Wat begon als een ludiek idee van hun inmiddels overleden vriendin Jocelyn, groeide uit tot een succesvolle actie voor het goede doel.

Opbrengst van 39.300 euro

De vier vriendinnen zetten zich het afgelopen jaar volop in voor de verkoop van de kalender, met een opbrengst van 39.300 euro als resultaat. In de podcast deelt Joanita het nieuws met de andere Grannies. De reactie is enthousiast. “Nee, dat meen je niet!”, roept Mug. “Dat is echt een fantastische eindstand”, aldus Tonneke.

Nieuw project

Na het succes van de naaktkalender werken de vier vriendinnen inmiddels aan een nieuw project voor een ander goed doel. Dat is te zien in het derde seizoen van De Grannies van Amsterdam, vanaf maandag 17 augustus op NPO Start.