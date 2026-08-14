Rijkswaterstaat treedt op tegen overtreders vrachtwagenverbod

Rijkswaterstaat voert samen met de politie van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus een handhavingsactie uit bij de Merwedebrug Gorinchem (A27). De actie is erop gericht om overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug te beboeten. Dit verbod geldt sinds 18 juli. Sinds het verbod ziet Rijkswaterstaat dat het vrachtverkeer over de Merwedebrug al met ruim 95% is afgenomen. Toch rijden er dagelijks nog steeds honderden vrachtwagens over de brug. Om deze zo lang mogelijk beschikbaar te houden voor het overige verkeer, is het noodzakelijk dat het aantal vrachtwagens en touringcars dat over de brug rijdt wordt teruggebracht naar nul.

Handhavingsactie

De actie vindt plaats van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus. Tijdens de actie begeleidt de politie vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren van de weg. Ze worden geleid naar een locatie waar Rijkswaterstaat en politie een proces-verbaal kunnen opmaken. In verband met de handhavingsactie is carpoolplaats Tol West (ook bekend als carpool Sleeuwijk/Werkendam bij de Tol) gesloten van maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus.

Eerder genomen maatregelen

Rijkswaterstaat heeft naast verbodsborden als één van de eerste maatregelen digitale handhaving via camera’s ingezet. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen genomen:

• Borden in verschillende talen bij grensovergangen;

• Extra borden bij op- en afritten en op onderliggende wegen;

• Tekstwagens langs de weg;

• Verbodspictogrammen op bestaande borden;

• Verkeersregelaars bij oprit Avelingen en afrit Werkendam om sluipverkeer tegen te gaan.

