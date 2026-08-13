Explosie bij woning in Groningen

Inwoners in het zuidelijke deel van de stad Groningen werden donderdagochtend opgeschrikt door een harde knal. Volgens de politie had er een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Multatulistraat.

De omgeving werd door de politie afgezet en is een sporenonderzoek begonnen. De politie laat op X weten dat er ook geschoten is op de woning. De toedracht van het incident is niet bekend.

De website Sikkom laat weten dat er getuigen hebben gezien dat er een man wegrende en in auto met Duits kenteken vertrokken is.