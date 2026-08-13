Spectaculaire zonsverduistering levert prachtige foto's op

De spectaculaire zonsverduistering is in Nederland massaal bekeken en ook op de 'gevoelige plaat' vastgelegd. Om het beste uitzicht te hebben, zonder dat gebouwen of hoge bomen het zicht op de laagstaande zon hinderden, zochten veel mensen een goede plek in de natuur op.

Platte boerenland

Dat kon bijvoorbeeld op het platteland waar het uitzicht wijds was en de ondergaande zon goed was te volgen tijdens de eclips.

Strand

Wilde je helemaal zeker zijn dat niets het zicht op de eclips van de zon hinderde dan was een plek aan de westkust aan het strand een goede plek. Dit werd dan ook door veel mensen gedaan.

Zonsverduistering veilig bekijken

Een groot aantal mensen had een eclipsbril weten te bemachtigen zodat het schouwspel ook veilig voor de ogen was te volgen. Daarnaast namen mensen hun sterrenkijker mee naar buiten die van een speciaal filter werd voorzien zodat ook hier op een voor de ogen veilige manier kon worden gekeken naar de zonsverduistering.

Prachtige foto's

Er werden ook mooie foto's gemaakt van de eclips die ook naar ons werden gemaild. Een aantal daarvan zijn hierboven te zien.