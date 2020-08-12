Aanhouding na bekladding rechtbanken en gebouwen OM met rode verf 'pedofielen'

In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 augustus zijn meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht beklad met rode verf. 'Het gaat om twee gerechtsgebouwen, gebouwen van het Openbaar Ministerie, het UWV en een zorginstelling', zo meldt de politie woensdag.

‘Pedofielen’, ‘pedo’s’ en ‘282sr’

Op verschillende plekken zijn teksten aangebracht, waaronder ‘pedofielen’, ‘pedo’s’ en ‘282sr’. De politie heeft een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden en onderzoekt de bekladdingen.

Wilhelminaplein Rotterdam

Rond 02.15 uur reden surveillerende agenten langs het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in Rotterdam. Zij zagen dat het gebouw op verschillende plekken met rode verf was beklad. Later bleek dat ook het gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en van een zorginstelling aan de Westerstraat waren beklad.

Vrouwe Justitiaplein Utrecht

Rond 06.00 uur ontdekten medewerkers van het gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein in Utrecht dat ook op dat gebouw teksten waren aangebracht. Zij namen contact op met de politie. Ook het gebouw van het Openbaar Ministerie aan de Herman Gorterstraat in Utrecht bleek te zijn beklad.

Verdachte snel in beeld

De politie startte onder leiding van het Openbaar Ministerie Rotterdam direct een onderzoek naar de bekladdingen. Uit het onderzoek bleek dat de verdachte die nacht eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam was. Door snel recherchewerk kwam een verdachte in beeld. De 32-jarige man uit Rotterdam werd vervolgens aangehouden op verdenking van het beschadigen van meerdere gebouwen.

Camerabeelden

'Ondanks de aanhouding gaat het onderzoek door. Heeft u in de nacht van 11 op 12 augustus iets gezien bij een van de bekladde gebouwen? Of heeft u beelden of andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact.