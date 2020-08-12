Zonsverduistering en Perseïden vanavond goed te zien

De zonsverduistering is vanavond in een groot deel van Nederland goed te zien, doordat de sluierbewolking grotendeels wegtrekt. De verduistering bereikt om 20:11 uur het hoogtepunt, waarbij 88% van het zonoppervlak bedekt is. Later in de nacht kunnen tijdens de piek van de Perseïden bijna 60 vallende sterren per uur zichtbaar zijn.

De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 19:16 uur en eindigt om 21:03 uur. Tijdens de verduistering staat de zon steeds lager aan de horizon. Voor goed zicht is daarom een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. Tijdens de hele verduistering is een eclipsbril nodig om de ogen te beschermen.

Overdag is nog sluierbewolking aanwezig, maar aan het einde van de middag trekken deze wolkenvelden naar het oosten weg en worden ze dunner. Rond het hoogtepunt van de eclips kan de meeste sluierbewolking al verdwenen zijn. Alleen in het noordoosten hangen waarschijnlijk nog wat wolkensluiers. Omdat de eclips richting het westen zichtbaar is, zullen deze het zicht waarschijnlijk niet bederven.

Tijdens de eclips is het ongeveer 22 graden in het noorden. In het midden en zuiden liggen de temperaturen tussen 25 en 30 graden.

Bijna 60 vallende sterren per uur

Later in de nacht bereikt de meteorenzwerm Perseïden zijn piek. Rond 4:00 uur zijn onder gunstige omstandigheden bijna 60 vallende sterren per uur te zien, gemiddeld één per minuut. Het blijft de rest van de avond en nacht helder.

In de avond blijft de temperatuur lange tijd boven 20 graden. De minima liggen in de nacht van 13 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuidwesten.

Ook de volgende nachten zijn nog geschikt om vallende sterren te zien. Rond 4:00 uur zijn de meeste vallende sterren zichtbaar. In de nacht naar vrijdag zijn ongeveer 50 vallende sterren per uur te zien, in de nacht naar zaterdag 33 en in de nacht naar zondag 24. Daarna nemen de aantallen snel verder af.

De nacht naar vrijdag verloopt helder. In de nacht naar zaterdag komt wat sluierbewolking voor. Daarna kunnen ook dikkere wolken aan de hemel verschijnen.

Bron: Weeronline