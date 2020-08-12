Bij natuurgebied 't Nije Hemelriek gestolen fietsen terug gevonden in schuur in Wildervank

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en 't Nije Hemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een bewoner in Wildervank. In de schuur zijn tien gestolen fietsen gevonden.

Politie plaatst foto's fietsen op social media

Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner loopt nog. De komende dagen plaatst de politie foto's op sociale media van fietsen waarvan ze de eigenaar nog zoeken.

Veel meldingen fietsendiefstal bij natuurgebied 't Nije Hemelriek

Eerder waarschuwde de politie al voor fietsendiefstal bij 't Nije Hemelriek. Er kwamen veel meldingen binnen van fietsendiefstal bij het natuurgebied. Vooral sport- en racefietsen werden gestolen.