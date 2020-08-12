woensdag, 12. augustus 2026 - 16:47 Update: 12-08-2026 16:57
Bij natuurgebied 't Nije Hemelriek gestolen fietsen terug gevonden in schuur in Wildervank
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Wildervank
In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en 't Nije Hemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een bewoner in Wildervank. In de schuur zijn tien gestolen fietsen gevonden.
Politie plaatst foto's fietsen op social media
Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner loopt nog. De komende dagen plaatst de politie foto's op sociale media van fietsen waarvan ze de eigenaar nog zoeken.
Veel meldingen fietsendiefstal bij natuurgebied 't Nije Hemelriek
Eerder waarschuwde de politie al voor fietsendiefstal bij 't Nije Hemelriek. Er kwamen veel meldingen binnen van fietsendiefstal bij het natuurgebied. Vooral sport- en racefietsen werden gestolen.