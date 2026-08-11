Ingebroken bij brandweerkazerne Maassluis, hydraulische knipschaar ontvreemd

In de nacht van 10 op 11 augustus heeft er voor 04.00 uur een inbraak plaatsgevonden bij een brandweerkazerne in Maassluis. Dit meldt de politie dinsdag die onderzoek doet en getuigen zoekt.

Inbraaksporen

Politieagenten surveilleerden die nacht in het gebied rondom de brandweerkazerne. Toen de agenten langs de brandweerkazerne in Maassluis reden, zagen zij inbraaksporen. Het pand is dicht gezet en daarna geschoond. Toen kwamen ze erachter dat er buit is gemaakt. De recherche heeft de inbraak in onderzoek en bekijkt camerabeelden, doet buurtonderzoek en zoekt getuigen.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord of camerabeelden van de omgeving, bijvoorbeeld van een beveiligingscamera, videodeurbel of dashcam hebben.

(Poging) inbraken brandweerkazernes

Ook op andere plekken in Nederland is de afgelopen tijd ingebroken bij brandweerkazernes, waarbij levensreddende hulpmiddelen zijn gestolen. De gestolen hulpmiddelen worden gebruikt om slachtoffers te bevrijden na verkeersongevallen, of waarmee de brandweer toegang krijgt tot gebouwen in spoedeisende situaties zoals bij branden of andere incidenten. Deze diefstallen hebben dus grote impact op de hulpverlening die de brandweer verleent en daarmee op de veiligheid van burgers. Hoewel elke inbraak natuurlijk een kwalijke zaak is, raakt het in deze gevallen direct de veiligheid.

Bel 112 bij een verdachte situatie

Ziet u iemand die zich verdacht gedraagt bij een brandweerkazerne, woning of bedrijf? Of ziet u een mogelijke inbraak of voorbereiding daarvan? Bel dan direct 112. Uw melding kan helpen een inbraak te voorkomen of een verdachte op heterdaad aan te houden.