Waarschijnlijk geen bewolking woensdagavond tijdens grote zonsverduistering

Woensdagavond verdwijnt in Nederland bijna 90% van de zon achter de maan en de weersomstandigheden lijken gunstig om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. 'Het hoogtepunt is rond 20:11 uur en grootschalige, lage bewolking wordt niet verwacht', meldt Weeronline vandaag.

Vooral hoge sluierbewolking

Voor goed zicht op de zonsverduistering is helder weer noodzakelijk. De vooruitzichten voor woensdagavond zijn positief. Lage bewolking die op grote schaal voor een volledig bewolkte hemel zorgt, wordt niet verwacht. Wel trekken velden met hoge sluierbewolking over het land. Door deze bewolking kan de zonsverduistering nog steeds worden waargenomen.

Zomers tot tropisch warm

Woensdag wordt het overdag zomers tot tropisch warm. De maxima liggen tussen 25 graden in het noordwesten en 30 graden in het zuidoosten. Ook in de avond blijven de temperaturen nog lang aangenaam. In delen van Spanje en IJsland is woensdag een complete zonsverduistering te zien. In Nederland gaat het om een gedeeltelijke zonsverduistering waarbij de zon voor circa 90 procent wordt verduisterd.