In 6 gemeenten daalden prijzen bestaande koopwoningen

De transactieprijzen van bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2026 in de meeste gemeenten hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in Oost Gelre (provincie Gelderland), net als in het eerste kwartaal van 2026. De grootste daling was in Noord-Beveland. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Prijzen in Oost Gelre bijna 21 procent hoger

De prijsstijging van bestaande koopwoningen was in het tweede kwartaal van 2026 het grootst in Oost Gelre met 20,9 procent, gevolgd door Voorst (19,4 procent) en Pekela (16,2 procent). Gemiddeld waren de prijzen van bestaande koopwoningen het tweede kwartaal 4,2 procent hoger dan in een jaar eerder.

Prijzen in Noord-Beveland ruim 5 procent lager

In 6 gemeenten waren de prijzen lager, terwijl er in het vorige kwartaal slechts één gemeente was met een prijsdaling (Gulpen-Wittem). De grootste daling was in Noord-Beveland, daar daalden de transactieprijzen met 5,1 procent, gevolgd door Ouder-Amstel met -2,8 procent en Hillegom (-2,5 procent). Ook in Valkenswaard, Veldhoven en IJsselstein daalden de prijzen.

Prijsstijging vlakt af

De landelijke prijzen van bestaande koopwoningen bereikten halverwege 2022 een piek. Daarna daalden de transactieprijzen, tot halverwege 2023. In de meeste grotere gemeenten was dit het geval. Doordat in de afgelopen kwartalen de prijzen weer zijn gestegen, hebben de huizenprijzen in veel gemeenten nieuwe records bereikt. Wel vlakt de landelijke prijsstijging in de laatste kwartalen af.