woensdag, 12. augustus 2026 - 16:38 Update: 12-08-2026 16:46
Bestuurster bekneld na botsing tegen boom nabij Drentse Klijndijk
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Klijndijk
Woensdagmiddag is een vrouw gewond geraakt nadat zij met haar auto in Drenthe tegen een boom was gebotst. Het ongeval gebeurde tussen de rotonde in Klijndijk en de aansluiting met de N34.
Bekneld
De automobiliste raakte bekneld in haar voertuig nadat deze woensdagmiddag rond 13.10 uur op de Slenerweg in Klijndijk tegen een boom botste. De brandweerlieden van Sleen hebben het slachtoffer uit de verkreukelde auto gehaald. Twee ambulances en de traumahelikopter kwamen ook ter plaatste om de vrouw medische hulp te bieden.