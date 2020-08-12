woensdag, 12. augustus 2026 - 19:22 Update: 12-08-2026 19:25
Nederland zit klaar voor zonsverduistering
Foto: Aneo Mario Koning/Fotokoning.nl
Maartensdijk
De zonsverduistering van woensdag 12 augustus brengt veel mensen op de been. Er zijn geen zogenoemde eclipsbrillen meer te krijgen in Nederland en iedereen heeft een mooie plek uitgezocht om het natuurverschijnsel goed te kunnen aanschouwen.
Zo ook nabij de boerderijcamping de Hofstede tussen in het Utrechtse Westbroek en Maartensdijk. Hier hebben mensen zich verzameld om de zonsverduistering goed te kunnen bekijken zonder gebouwen aan de horizon. Dit doen zij met een eclipsbril of met een professionele sterrenkijker.