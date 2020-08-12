Nederland zit klaar voor zonsverduistering

De zonsverduistering van woensdag 12 augustus brengt veel mensen op de been. Er zijn geen zogenoemde eclipsbrillen meer te krijgen in Nederland en iedereen heeft een mooie plek uitgezocht om het natuurverschijnsel goed te kunnen aanschouwen.

Zo ook nabij de boerderijcamping de Hofstede tussen in het Utrechtse Westbroek en Maartensdijk. Hier hebben mensen zich verzameld om de zonsverduistering goed te kunnen bekijken zonder gebouwen aan de horizon. Dit doen zij met een eclipsbril of met een professionele sterrenkijker.



