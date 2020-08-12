Politie treft geen kogelhulzen aan na melding schietincident Alphen aan den Rijn

De politie kreeg dinsdagavond 11 augustus de melding dat een schietincident had plaatsgevonden op de J. Keplerweg. 'De politie vermoedt na onderzoek dat niet geschoten is met een vuurwapen. Mogelijk is er met een luchtbuks geschoten, maar ook daar zijn geen aanwijzingen voor', zo meldt de politie vandaag.

'Meerdere schoten gehoord'

Volgens de melding waren er in de omgeving van de J. Keplerweg omstreeks 18.10 uur meerdere schoten gehoord. In eerste instantie bestond het vermoeden dat er direct op iemand geschoten zou zijn. Dit is vlak na het incident ook zo gemeld.

'Geen kogelhulzen gevonden'

De politie heeft na de melding onderzoek gedaan in het gebied en is verschillende panden binnengetreden van waaruit mogelijk geschoten zou kunnen zijn. Bij dit onderzoek zijn geen personen, wapens of kogelhulzen aangetroffen.

Wel een verkeersbord met schade

Wel is er een verkeersbord met schade aangetroffen, het is onduidelijk waardoor die schade is ontstaan. De politie heeft geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk is geschoten. Voor zover bekend raakte ook niemand gewond.

Geen verder onderzoek

Omdat er geen verdere opsporingsindicaties zijn, doet de politie geen verder onderzoek. Wel heeft de politie de komende tijd extra aandacht voor het gebied, ook omdat omwonenden op een eerder moment ook schoten gehoord zouden hebben. Mensen die getuige zijn van een verdachte situatie worden opgeroepen om zich bij de politie te melden.