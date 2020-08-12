Wolf gezien in het Vechtdal

In de Vechtdalregio is meerdere keren een wolf waargenomen, mogelijk gaat het om dezelfde wolf. Deze waarnemingen zijn gemeld bij de provincie Overijssel en het Landelijk Wolvenmeldpunt van BIJ12. De provincie monitort de wolf actief, in nauwe samenwerking met het Landelijk Wolvenmeldpunt. Zo wordt duidelijk waar de wolf zich ophoudt en hoe deze zich door het landschap beweegt. Het is mogelijk dat de wolf zich in het gebied vestigt.

De aanwezigheid van een wolf wordt vastgesteld met DNA-onderzoek van wolvensporen. Er is sprake van vestiging als dezelfde wolf gedurende zes maanden in hetzelfde gebied is aangetoond.

Een wolf tegenkomen

De kans dat u een wolf tegenkomt is klein. Maar net als bij andere wilde dieren is het belangrijk om te weten wat u in dat geval moet doen.

De basisregels zijn:

• Probeer rustig te blijven en houd uw hond kort aan de lijn

• Geef een wolf de ruimte en neem genoeg afstand, minimaal 100 meter

• Ren niet weg, loop langzaam achteruit en blijf naar de wolf kijken

• Maak geluiden, grote gebaren, gooi met stokken of stenen als een wolf dichterbij komt

• Voer of lok een wolf nooit en ga niet achter hem aan

